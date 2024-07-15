في هذا الموعد.. محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، وذلك يوم 26 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

كلمات أغنية “يا جدع”

صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية إنه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا.