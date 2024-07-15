نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية إنجي المقدم في مسلسل "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة إنجي المقدم، حاليًا في مسلسل "وتر حساس" بطولة الفنانة صبا مبارك، وتعكف على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في العمل، وسوف تجسد خلال الأحداث شخصية محامية تمر حياتها بالعديد من الأزمات كما ستكون متزوجة من محمد علاء الذي يظهر بدور مهندس ديكور.

أحداث مسلسل "وتر حساس"



والمسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.

آخر أعمال إنجي المقدم



ويذكر أن آخر أعمال النجمة إنجي المقدم مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.