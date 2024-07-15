نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. كارمن سليمان تطرح "حبايب قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة بعنوان "حبايب قلبي" اليوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية حبايب قلبي



تأتي أغنية حبايب قلبي للفنانة كارمن سليمان من ألحان الملحن عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.



آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان



ومن ناحية أخرى، كانت آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان هو فيديو كليب بعنوان "كنا في مكان" والذي تم طرحه في فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي، وحققت نجاحًا كبيرًا أثناء طرحها، والأغنية من إنتاج مصطفى جاد، كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، أوركسترا Fames Project، إخراج عمر شربيني.