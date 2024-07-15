ولاد رزق 3 يحافظ على الصدارة وجوازة توكسيك يتخطى فيلم أهل الكهف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم أهل اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان بيومي فؤاد.

وكشف الموزع محمد الدفراوي أن مجمع إيرادات أفلام السينما، أمس الأحد الموافق 14 يوليو، بلغت نحو 2،119،642 جنيهًا، ونستعرض لكم أبرز إيرادات أفلام أمس:

فيلم ولاد رزق 3 يحقق: 1،103،973 جنيهًا.

فيلم اللعب مع العيال: 431،684 جنيهًا.

فيلم عصابة الماكس: 270،768 جنيهًا.

فيلم جوازة توكسيك: 239،538 جنيهًا.

فيلم أهل الكهف: 73،679 جنيهًا.

مجمع إيرادات أمس: 2،119،642 جنيهًا.

فيلم جوازة توكسيك

ينضم فيلم جوازة توكسيك مؤخرًا لشباك تذاكر السينما، حيث حقق إيرادات مرتفعة فور عرضه في السينمات، حيث ضم العمل كل من ليلى علوي، محمد أنور، بيومي فؤاد، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم ولاد رزق 3

وجمع فيلم ولاد رزق 3 كل من: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، بجانب علي صبحي، رزان مغربي، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وللمخرج طارق العريان، وتم تصويره بين مصر والسعودية، وتم تمويله برعاية هيئة الترفيه السعودية.