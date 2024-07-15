نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تكشف تفاصيل إنفصالها عن أحمد فهمي في برنامج "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة هنا الزاهد، يوم الإثنين المقبل، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قناة "DMC"، ومن المقرر أن تكشف لأول مرة عن سبب إنفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وتتحدث أيضًا عن مواصفات فتى أحلامها، وتطرق في حديثها عن أحدث أعمالها الفنية.

وروجت قناة "DMC" للحلقة، عبر صفحتها الرمسية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك من خلال نشر البرومو التشويقي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:" حلقة كلها فضفضة وكلام من القلب مع صاحبة السعادة وضيفتها الجميلة هنا الزاهد، استنونا يوم الإثنين المقبل فقط على القناة".

آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا زاهد الدرامية، هو من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021.

أبطال وصناع مسلسل "النمر"



شارك في بطولة مسلسل "النمر" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:سوسن بدر، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، هنا الزاهد، محمود حافظ، وآخرين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل "النمر"



دارت أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد،في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق



آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد السينمائية، هو مشاركتها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيدة" بطولة هشام ماجد، والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي 2024.



أبطال وصناع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



ضم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، هنا الزاهد،الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.