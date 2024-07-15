نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاضل: جائزة الدولة بتكون مختلفة عن باقي الجوائز الأخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المخرج القدير محمد فاضل عن سعادته بتكريمه بالمركز القومي للسينما احتفالية لتكريم السينمائيين الحاصلين على جوائز الدولة ٢٠٢٤ بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم مساء أمس.

تكريم محمد فاضل

تصريحات محمد فاضل

وأكد أنه لا يشعر أنه تكريمه في مهرجان أو احتفالية، مُضيفًا: "أشعر كأنها جلسة عائلية وخاصةً أنها جائزة الدولة".

وأشار أن جائزة الدولة كان يوجد بها وسام، وآخر عام تم تسليمه من رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور عام 2013 بدار الأوبرا.

ووجه فاضل رسالة لوكيل وزراة الثقافة أنه يجب أن يهتم بهذا الوسام ويناقش فيه.



واختتم حديثه بإهداء الجائزة لزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد مازحًا:" تاخذ الجايزة لكن فلوس لأ".



آخر أعمال محمد فاضل

من جانب آخر كانت آخر أعمال المخرج القدير محمد فاضل مسلسل “ الضاحك الباكي ” الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.