كارمن سليمان تطرح «حبايب قلبي» اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:31 مساءً - تطرح الفنانة كارمن سليمان أغنية جديدة تحمل اسم "حبايب قلبي"، وذلك مساء اليوم على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن أغنية حبايب قلبي للفنانة كارمن سليمان من ألحان الملحن عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.

ومن المتوقع أن يتكون الميني ألبوم الأول للفنانة كارمن سليمان من 4 أغانٍ، وسيتم طرح أغنية واحدة كل 10 أيام، الملحن عزيز الشافعي هو من قام بتلحين الأغاني بالكامل، والمنتج مصطفى جاد هو زوج كارمن سليمان.

وفيما يتعلق بآخر أعمال كارمن الغنائية، قامت بإصدار فيديو كليب لأغنية "كنا في مكان"، واستخدمت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي، تم تسجيل الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، وتم إنتاج الكليب بواسطة الذكاء الاصطناعي أيضًا.