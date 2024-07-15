نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. بوسي تحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة بوسي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في مراسي الساحل الشمالي، يوم 20 يوليو ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

تفاصيل أغنية دنيا جديدة



وفي سياق آخر طرحت بوسي أغنية دنيا جديدة لأول مرة في أبريل الماضي في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024



وكانت تعبر عن معاناة "شيماء" التي جسدت شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف ضمن أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وذلك بعد خسارتها لنفسها وأهلها بسبب إستغلالها الخاطئ للسوشيال الميديا والسعي وراء الشهرة وكسب المال من خلالها، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا أثناء عرضها في الحلقة الأخيرة من المسلسل في شهر رمضان الكريم.

كلمات أغنية دنيا جديدة

وتقول كلمات الأغنية:

لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

جيالكم ياللي نصحتوني

سيبتكم والاوهام شدوني

رجعالكم علشان تشوفوني

وانا بدفع للدنيا ديوني

من جرحي ومن دمع عيوني

وعلى قد الأيام ما ادوني