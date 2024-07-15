نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد فؤاد يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان محمد فؤاد تريند محرك البحث جوجل في السعودية، بعد انتشار فيديو له ظهر عليه علامات مرضه أثناء الاحتفال بخطوبة ابنته "بسملة"، وتم تداول فيديوهات له أثناء غنائه واحتفاله بها، ولم يتمالك دموعه، وبدا أنه يعاني من أزمة صحية.

ويعد احتفاله بخطوبة ابنته أول ظهور لمحمد فؤاد بعد تردد أنباء بإصابته بمرض "العصب السابع" الذي ظهر واضحًا على ملامح وجهه.



تفاصيل حفل محمد فؤاد في لبنان



وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد لإحياء حفل غنائي له بلبنان يوم 25 يوليو الجاري تحت عنوان "ديسكو 90"، ويجمع الحفل بين نجوم جيل التسعينيات بجانب محمد فؤاد وتم وصفه بأنه نوستالجيا لموسيقى جيل التسعينيات، ومن أبرز النجوم المشاركين في الحفل حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني، ومن المتوقع أن يقدموا باقة مميزة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور خلال هذا الحفل.



آخر أعمال محمد فؤاد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد أغنية جاية في وقتها، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

