نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان سراج منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير سراج منير، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1904، ورحل عن عالمنا في 13 سبتمبر 1957، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، وكان من الفنانين الذين لهم بصمتهم الفنية الخاصة في أعمالهم الفنية.



بداية مشواره الفني



وقدم سراج العديد من الأعمال الفنية، حيث قدم أكثر من 130 فيلمًا على مدار مسيرته الفنية، وتنوعت أدواره بين السينما والمسرح، ومن أبرز أعماله في السينما: فيلم أولاد الزوات، وادي النجوم، البؤساء، رصاصة في القلب، قلوب دامية، عنتر وعبلة، سر أبي، ملاك الرحمة، أبو زيد الهلالي، شبح نص الليل، جحا والسبع بنات، الشاطر حسن، عفريتة إسماعيل ياسين، عنتر ولبلب، بيت الأشباح.

مسيرته الفنية في المسرح



وكانت بداية سراج منير مسيرته المسرحية باختيار أدوار معينة تتميز بالجدية والصرامة، وذلك حرصًا على مظهره الاجتماعي، فضلًا عن انتمائه لأسرة عريقة كبيرة وأرستقراطية،و في ذلك الوقت أسند إليه الفنان زكي طليمات دور "مخمخ" في أوبريت "شهرزاد"، وعرضت المسرحية وارتفع اسم سراج منير إلى قمة المجد كممثل مسرحي، واكتشف في نفسهِ موهبة جديدة كممثل كوميدي، وهذا كان واضحًا في السينما بعد ذلك عندما قام بدور "لبلب" في فيلم "عنتر ولبلب"، كما أسند إليهِ أيضًا دور البطولة في مسرحية "سلك مقطوع" الهزلية، وذلك بسبب مرض بطلها فؤاد شفيق، فنجح سراج منير نجاحًا كبيرًا.

وفاة سراج منير



ورحل الفنان سراج منير عن عالمنا في 13 سبتمبر 1957، بشكل مفاجئ، حيث كان يعاني من مرض القلب، وذلك بعد عودتهِ من الإسكندرية في رحلة فنية مع فرقة الريحاني.