حنان ماضي وريهام عبد الحكيم يشاركان فى إفتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي يقام خلال شهرى يوليو وأغسطس وتبدأ فى الثامنة والنصف مساء الخميس ١٨ يوليو على مسارح أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور.



البراعم الفنية الواعدة بمركز تنمية المواهب

فيحيي الليلة الأولى على المسرح المكشوف البراعم الفنية الواعدة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر لفصل الدرامز تدريب وقيادة الدكتور ألفريد بركات حيث يعزفون باقة من المؤلفات الإيقاعيّة المميزة بالإضافة إلى مجموعة من الأ عمال الغنائية العربية منها " قدها لـ تامر حسني، زي ما هي حبها، ١٠٠ سنه سينما لـ عمر خيرت، قادرين نعملها لـ محمد حماقي، أمي نور بيتنا، بالإضافة إلى "طوبه فوق طوبة لـ آمال ماهر، فيروزات "، غناء سارة جمال، "لينا حق" لـ دنيا سمير غانم عزف محمد شعبان وأغاني من تراث الزمن الجميل إلى جانب باقة من الأعمال العالمية والغربية منها أغانى لمايكل جاكسون وfull funk، up town funk، surmatوSalonica tsift.



ريهام عبد الحكيم

وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " تتغنى المطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي بباقة من أجمل أغانى نجوم الزمن الجميل مع مجموعة من أشهر أغانيها الخاصة منها " دارت الأيام، فيها حاجة حلوة، اسمراني اللون، هو الحب لعبة، ع اللي جرى، نسم علينا الهوى، بتونس بيك وتتر مسلسل خاتم سليمان ".

حنان ماضي



كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلًا تحييه الفنانة حنان ماضى وفرقتها بنخبة من أشهر أغنياتها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى أرتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن منها " شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس".

مهرجان الأوبرا الصيفي

تستمر فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في الفترة من الخميس 18 يوليو حتى السبت 10 أغسطس، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع وتقام على ثلاثة مسارح هى: المكشوف،سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور، وتتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع وقد أعدت دار الأوبرا الكثير من المفاجآت الفنية لجمهور المهرجان.