نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة: 'أنا غطست في المزيكا والإيقاعات ومش بنساق ورا موجة الموضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة لطيفة عن رفضها للانسياق وراء الموضة، وإنه ا تقدم أغاني تشبه قناعاتها، قالت: «بحب أقدم أغاني تشبهني والمزيكا هي متعتي في الحياة، أنا بعمل أغاني كل الأنواع ولو حد عايز دراما هيلاقي لو عايز سلو هيلاقي، والجمهور متعود على كده، أنا بدرس مزيكا من وأنا عندي 15 سنة فأنا غطست في المزيكا والإيقاعات والمقامات، وأنا مش بنساق ورا موجة الموضة أنا بخلي الجمهور هو اللي ينساق ورايا».

نبذة عن حياة لطيفة الشخصية

ولدت الفنانة لطيفة في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة، تلقت في مدرسة الأخوة تعليمها حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف، عقدت قرانها على عبد الله صالح كامل ابن صالح كامل البليونير السعودي المعروف وتم فسخه لاحقا.

آخر أعمال لطيفة

وكان آخر أعمال لطيفة، هي أغنية «الحياة سكره» من ألبومه الجديد «مفيش ممنوع»، كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبوطالب، توزيع أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصف.

كلمات اغنية الحياه سكره لطيفة

الحياه سكره

شمسها منوره

تضحكلها وضحكتها

مظبوطه بالمسطره

فرفشتها وعشتها

حضناها وبحبها

غنيتلها وغنيتلى

أحزاني ودعتها

وبالناس مش شاغله بالي

ماشية وبرقص في حالي

وبقول يا أفراح تعالي يالا بينا نعيش

وعلى أية بتحسبها بقى عدي

بكره تروق تبقى كده وردي

عقد السعاده جاهز وممضي أضحك وماتخبيش

أعصابي روقتها

وروحي دلعتها

لميت همومى في شنطة

ورميتها أنا كلها

دا أنا ضحكتي في السما

ودماغى متسستمه

هخرج وأرقص وأغني

للفرحه أنا مسلمه

وبالناس مش شاغله بالي

ماشية وبرقص في حالي

وبقول يا أفراح تعالي يالا بينا نعيش

وعلى أية بتحسبها بقي عدي

بكره تروق تبقى كده وردي

عقد السعاده جاهز وممضي أضحك وماتخبيش

تفاصيل أغنية «الحياة سكره»

اغنية “الحياة سكرة” وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بواسطة الذكاء الاصطناعي Ai.

