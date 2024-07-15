نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أما أتكلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل إسم "اما أتكلم" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موبازي وميكس وماستر جلال حمداوي وتسجيل غناء ميدو منير وإشراف عام سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان وإنتاج روتانا.

كلمات أغنية أما أتكلم



وتقول كلمات الأغنية: كل اما اتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل اما أتقدم على فكره الدنيا دي فيها كتير ومافيش اكتر م الناس الفُله وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطلع من بعدها بالليل بتعتم، هقفل لو فيها ح يسوق اصل دماغي زي الترباس، انا مش النوع المدلوق حد يوصل له خلاص، ما هو لو يسمعني يروق هنفهم بعضنا ونأنتم بفتحله السكه يقفِّل ومفهمني ان انا متغفِّل، أو مُتطفل اسف عاجنه وخابزه وفاهم دي حركات، اه دي شطه وفلفل واكمن انا مستطيبُه، على ايده اكيد انا عمري ما هضربه بكره هيندم يحلم يرجع، بس ساعتها انا مكسوف له اما انا والكل عليه هنحفِّل.

أحدث أعمال بهاء سلطان





وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "تنزل فين" و"مارتحناش"، و"دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

كلمات أغنية قبل ما أمشي

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي جرحه في قلبي علم

ف الندالة كان معلم

دكتوراه ف خيبة الامل

اللي ساب ف القلب نغزه

لا ملامه ولا مؤاخذه

الغلاوه والمعزه

سابوا جرح ما يحتمل

تحيه لكل خيبه

كل دقة نقص عيبه

جايه مالناس القريبه

عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كدبه

الخيانه بجد صعبه

لماتيجي من الاحبه

جرح يصعب عالأطبه

بلغوه مني سلامي

و اعتذاري عن طيابتي

عن براءتي

عن سذاجتي

و الخيابه والهبل سابوا جرح ما يحتمل