نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يستعد لبدء تصوير فيلم 'طه الغريب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان حسن الرداد من فترة طويلة الاستعداد لتصوير فيلم طه الغريب، جاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم طه الغريب

وفيلم طه الغريب مأخوذ عن رواية طه الغريب للكاتب محمد صادق، وصدرت الرواية عام 2010، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداثها حول شاب يضحي بكل شيء من أجل ذكرى من يحب، وفتاة تتحداه أن تعيد قلبه، وهي رواية بين الخيال والواقع.

أبطال فيلم طه الغريب

و فيلم طه الغريب من بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية أخرى، يستعد الرداد لتقديم عروض جديدة من مسرحية التلفزيون التي تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، وذلك في الفترة من 8 أغسطس حتى 10 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، يضم أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب وإخراج محمد الصغير.

اخر اعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن هو برنامجه الليلة دوب، الذي استضاف به عدد من نجوم مصر والعالم العربي منهم هشام ماجد وإيمي سمير غانم وريتا حرب ومرام علي وغيرهم، ويُعرض البرنامج على قنوات MBC ومنصة شاهد، وايضا مسلسل محارب، والعمل من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية، وقدم حسن خلال أحداث المسلسل شخصية عزيز محارب وهو شاب صعيدي يعمل سائق ميكروباص، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته مع تتابع الأحداث.

تفاصيل مسلسل محارب

وكان مسلسل محارب، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.



