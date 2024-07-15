نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب بلبنان.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة Velvet Productionz المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان مقررا أقامته يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.

ووجهت شيرين عبد الوهاب من خلال البيان الذي أصدرته الشركة اعتذارًا من محبيها والذين اشتروا التذاكر، ومن المقرر إقامة الحفل في وقت لاحق بمجرد انتهاء هذه الأسباب.

كما اعتذرت الشركة من جميع من اشترى تذاكر الحفل بسبب الإلغاء الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى هذه التذاكر عبر منصة Ihjoz لاسترداد ثمن التذاكر شاكرة حسن تفهمهم.