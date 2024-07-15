نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملابس صيفية جريئة.. أحدث ظهور لـ مي الغيطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي الغيطي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها

أحدث ظهور لـ مي الغيطي

وظهرت الغيطي بملابس صيفية جريئة من أمام البحر، مرتدية توب من خيط المكرمية الأبيض، وشورت كتان باللون الزيتي، وارتدت نظارة شمسية سوداء، ظهرت بطبيعتها دون مكياج.

آخر أعمال مي الغيطي

وكان آخر أعمال مي الغيطي مسلسل مسار اجباري الذي أكدت أن به الكثير من المشاهد الصعبة والتى احتاجت منها مجهود كبير حتي يخرج على أكمل وجه، المسلسا مكون من 15 حلقة وعرض ضمن مسلسلات رمضان 202.

أبطال مسلسل مسار اجباري

العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل مسار اجباري

أحداث المسلسل دارت في إطار اجتماعي لايت حول الشابين «حسن» و«حسين»، وهما في مقتبل العمر وعكس بعض تمامًا في كل شيء، ويكتشفان أنّهما شقيقين بعد أن كشف لهما والدهما عن السر الذي ظل دائمًا يحاول التستر عليه.

أعمال شاركت فيها مي الغيطي

المسلسلات: عواصف النساء، بنت من الزمن ده، القاصرات، أستاذ ورئيس قسم، جراند أوتيل، لا تطفئ الشمس، طايع، زودياك، في كل أسبوع يوم جمعة، سكر زيادة، سلطانة المعز، تحقيق، أولاد عابد، مسار إجباري

افلام في السينما: كابتن هيما، الجزيرة 2، اشتباك، بنات ثانوي، قمر 14،ريتسا، ماما، كاملة، شوجر دادي.



محمد الغيطي يتحدث عن علاقته بابنتيه

ويذكر ان السيناريست والإعلامي محمد الغيطي سبق، وتحدث عن ابنتيه الفنانتين مي وميار، وقال: ماليش علاقة بشغلهم خالص، إذا طلبت في الاستشارة بقول.. أنا مؤمن بالحرية المطلقة على الفرد أن يختار ما يفعل، أنا ربيتهم على كده، واثق في اختياراتهم بيختاروا صح.. وبعرف من بره أنهم بيرفضوا أعمال كتير وأحيانا بشوف أعمالهم زي الناس، بناتي اتعلموا أحسن تعليم في الـ AUC، واتعلموا بره، وميار درست في نيويورك فيلم أكاديمي.. ومي دررست في لندن وبتعمل دكتوراه وخدت دكتوراه في الصحة النفسية وبتعمل فيلم بريطاني عالمي في إنجلترا.