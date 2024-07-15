وائل الفشني يحيي حفلًا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لنجاحته مؤخرًا يستعد الفنان وائل الفشني لإحياء حفلًا غنائيًا ضخم، على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، يوم الجمعة القادمة 19 يوليو، بمصاحبة فرقته الموسيقية، ينطلق في تمام الساعة 8:30 مساءًا، تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان ويقام في الفترة من ١٨ يوليو إلى ١٠ أغسطس بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.

أغنية “مش لاقيك”



يذكر أن طرح وائل الفشني، مؤخرًا أغنية "مش لاقيك"، والتي تعد آخر أعماله الغنائية،و قدمها بالتعاون مع عدد من النجوم، والأغنية من كلمات محمد عبد الوهاب وألحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد إسماعيل، وتم تنفيذها بإشراف المنتج الفني مدحت فهمي.