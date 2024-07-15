كاجول في تركيا.. أحدث ظهور لـ منة فضالي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور.

أحدث ظهور لـ منة فضالي

وتألقت منة فضالي، بإطلالة صيفية مبهجة كاجوال من تركيا، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، وانهالت عليها التعليقات.

أحدث أعمال منة فضالي

ومن ناحية اخري، تشارك منة فضالي في مسلسل أزمة ثقة والذي تشارك في بطولة إلى جانب الفنان هاني عادل، تدور أحداثه حول صراع الأشقاء على المال، من خلال الشقيقات منة فضالي، وملك زاهر، ونجلاء بدر، ومن المتوقع أن تكون أحداثه مشوقة وحماسية للغاية، العمل من بطولة منة فضالي وهاني عادل ونجلاء بدر وملك زاهر ومروة الأزلي وإيهاب فهمي وآخرين والعمل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

وايضا كشفت منة فضالي عن عمل جديد يجمعها بالفنان خالد سليم من خلال صورة تجمعهما سويا عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، كتبت: «أنا وخالد أصحاب من زمان جدا وأعز أصحابي واشتغلنا كتير مع بعض وأنا على المستوى الشخصي بحبه صاحب وفنان بجد غير صوته الله أكبر ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم، معتز ومايسة، دون مقابل تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد وإنتاج محمد فوزي

آخر أعمال منة فضالي

وكان اخر اعمال منه فضالي هو مسلسل "محارب"، إلى جانب الفنانين: حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود، وايضا مسلسل "كوبرا"، وهو بطولة: محمد امام، هشام إسماعيل، أوس أوس، علاء مرسي، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد محمد أبوزيد، مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا.

منة فضالي تتحدث عن موقفها من الزواج



سبق، قالت منة فضالي خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc": أنا واخدة موقف من الجواز واتعودت أبقى لوحدي ومبسوطة كدا، لأني مبحبش حد يتحكم فيا واتقدملي كام حد بس خلاص، مبحبش حد يقولي أنتي خارجة وجاية أمتى، أنا ممثلة وبرجع بليل.

