في الأسبوع الثاني من عرضه.. فيلم جوازة توكسيك يتصدر شباك التذاكر السعودي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس فيلم جوازة توكسيك حاليًا في دور العرض السينمائية المصرية والعربية، وتصدر قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا في شباك التذاكر السعودي، في الأسبوع الثاني من عرضه بالمملكة العربية السعودية، بإيرادات تخطت 8 ملايين ريال وفقًا لبيانات هيئة الأفلام السعودية.



أحداث فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم جوازة توكسيك



يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معًا فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادي" عام 2023، بجانب فيلم "جوازة توكسيك" هذا العام. والمفارقة أن الأفلام الثلاثة من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم؛ إضافة إلى فيلم رابع وهو "المستريحة"، الذي يتواصل تصوير المشاهد الأخيرة فيه لطرحه قريبًا.

تفاصيل أغنية لو زعلان



ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.



أفلام دور العرض





ويشهد موسم عيد الأضحى 2024 منافسة 4 أفلام هي: " اللعب مع العيال"، و" ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، علي صبحي، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفي، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و" أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.