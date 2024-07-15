نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الناس دي مصطنعة".. شريف مدكور يعبر عن رأيه في الانفلونسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الإعلامي شريف مدكور عن رأيه في المحتوى الذي يقدمه بعض “البلوجر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وعلق شريف مدكور خلال حلقته في برنامج "4 شارع شريف" المذاع عبر شاشة «الحياة»: “إنه ضد «الانفلونسرز»، مؤكدًا إلى أن أغلبية الأمهات ممن يظهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع أبنائهم وأزواجهم، لا يكونن على طبيعتهم”.

وتابع: "الناس دي أغلبهم بيطلعوا متزوقين ومعاهم أطفالهم وأجوازهم، وبعد ما الكاميرا بتتقفل بيلطشوا بعض، الناس دي مصطنعة وممثلين شاطرين".

نبذة عن شريف مدكور

إعلامي مصري. ولد في حي مصر الجديدة بالقاهرة، هو حفيد الفريق “محمد فوزي” وزير الحربية السابق. تخرج عام 1996م من كلية التجارة والتحق بالعمل في بنك HSBC بالقاهرة، ثم انتقل إلى فندق سميراميس انتركونتيننتال ومن بعده فندق شيراتون هليوبوليس، حتى اتجه إلى العمل كمقدم تلفزيوني في العديد من البرامج على التلفزيون المصري والقنوات الفضائية.