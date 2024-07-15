نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سبب إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، بإلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن يُقام قبل نهاية الشهر الحالي.

سبب إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب

وأكدت الشركة المنظمة للحفل أن شيرين عبدالوهاب قد اعتذرت عن اقامة حفلها في لبنان لـ أسباب خاصة بها، وجاء نص بيان الشركة الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: «تم إلغاء حفل شيرين، يؤسفنا أن نعلن عن إلغاء حفل شيرين، استرداد التذاكر متاح، نحن نقدر تفهمكم ونتطلع إلى الترحيب بكم في الفعاليات المستقبلية في بيروت».

آخر أزمات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ومن ناحية أخرى، تصدر إسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند "جوجل"، وذلك بعد تحريرها محضر يفيد بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس؛ لوجود خلافات مالية بينهما والسبب يرجع إلى الخلاف على ملكية استديو مشترك بينهما، وكشف التقرير الطبي أن شيرين أصيبت بعدة جروح خطيرة بعد اعتداء طليقها عليها في عدة أماكن في جسمها أبرزها جروح في الرأس وتجمعات دموية في العين وكدمات بالقدم، بعد نقلها للمستشفى وتلقي العلاج.

آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية «الدهب»، وهي من ألحان مدين وتوزيع توما، ومن كلمات تامر حسين، وتخطت مشاهدتها 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كلمات أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب

قالوا الذهب اللي بيلمع (عمره ما بيصدي

(ياما نصحنا ما قولنا لك (قولنا لك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيت لي وهتبوس على يدي

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

(عيني ع اللي بيتجرأ (لما بيطرق

(إتهور مسمعش اتهور (معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

(مالك واقف متكدر (الله لا يقدر

(هو كلامنا ده بيخضر (قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

(مالك واقف متكدر (الله لا يقدر

(هو كلامنا ده بيخضر (قدر تتقدر

آه كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا