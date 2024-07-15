نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح أحدث أغنياته "برود ببرود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







طرح الفنان رامي جمال اليوم الأثنين الموافق يوم ١٥ من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي ٢٠٢٤، أغنيه جديدة بعنوان "برود ببرود"، حيث قام بطرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، ويستعرض دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتيه أبرز تفاصيل أغنية "برود ببرود"، كما يذكر ان رامي جمال في الفتره الأخيره يعيش حالة من النجاح الكبير الذي يلقى إعجاب الملايين من جمهوره.



تفاصيل أغنية "برود ببرود"

أغنية "برود ببرود" من كلمات احمد العزب، الحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر، حيث قام الفنان رامي جمال بالترويج للأغنية عبر صفحته على الإنستجرام ونشر مقطع من الأغنية وعلق عليه قائلًا "حاليًا على قناتي على يوتيوب وعلى كل المنصات”.



حفلات رامي جمال القادمة



و في سياق آخر، يستعد الفنان رامي جمال لتحضير مفاجأه كبيرة لعرضها خلال حفلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية.

و قد أعلن النجم رامي جمال عن حفلته في مهرجان العلمين وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "مستنيكم يوم ٨/٢ في مهرجان العالم علمين نغني سوا من اول البوم لاخر البوم ونغني كل الالحان اللي حبتوها في حفلة مختلفه وهتبقى احلى بيكم اعملو منشن للي تحبو تحضروا معاهم وفي مفاجأه مني والحجز من موقع تذكرتي"

آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم رامي جمال الغنائيه، هي أغنية "يا دمعي" حيث تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أرچي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.



كلمات أغنية "برود ببرود" ل رامي جمال

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي

يكره هتيجي تبكي عليه

متلجألوش ولو فيك إيه

وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه استنى

صدق وعود من الكداب

بلاها ولسه بينا حساب

راجعلي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك