نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يطالب الجمهور بالدعاء لـ شقيقه مدحت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حمادة هلال عن تعرض شقيقه مدحت هلال لوعكة صحية، وطالب حمادة جمهوره ومتابعيه، بالدعاء لشقيقة.

حمادة هلال يدعو لشقيقة بعد تعرضه لوعكة صحية

وكتب حمادة هلال عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي بموقع «انستجرام» قائلا: «اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها سهلة وتقوم بالسلامة يا أخويا اسألكم الدعاء إلى أخي مدحت هلال أن الله يشفيه ويجعل العملية سهلة، يارب العرش العظيم».

آخر أعمال حمادة هلال

وكان آخر أعمال حمادة هلال هو مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، العمل من بطولة: حمادة هلال، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، حمزة العيلي، محسن محي الدين، محمد عز، خالد سرحان وغيرهم عدد من الفنانين.

نبذة عن حياة حمادة هلال

ولد حمادة في محافظة الشرقية، وانتقل هو وعائلته المؤلفة من أخ «مدحت»، وأختين «هند» و«نور» إلى القاهرة بمنطقة الزاوية الحمراء، اسمه الحقيقي «محمد عبد الفتاح محمد عبد العزيز هلال»؛ ‏عمل منذ وقت مبكر في مختلف المهن للمساهمة في معيشة عائلته التي كانت تمر بظروف مادية صعبة، انتسب إلى كلية السياحة والفنادق عام 1997، التقى بالفنان حسن إش إش الذي سمع صوته وأحبه، مما جعله يقدمه إلى الفنان حميد الشاعري الذي بدوره قدمه للقائمين علي شركة هاي كواليتي، تزوج في عام 2009 من الفلسطينية «أسماء سميح»، وله ولد وبنت هما: «يوسف» و«راما».

أول ألبوم لـ حمادة هلال

كان أول ألبوم خاص للفنان حمادة هلال عام 1996 باسم الأيام، وضمن 8 أغاني غلب عليها طابع الشجن والحزن، قدم بعدها العديد من الألبومات كما قدم أعمالا في السينما والتلفزيون.

أهم أعمال حمادة هلال

اشتهر حمادة هلال بمسلسل "المداح" والذي يروي قصص خيالية مليئة بالإثارة والتشويق لعالم الجن الخفي وأثرهم في إحداث أمور غريبة لبني الإنس، ويحكي المسلسل قصة رجل دين تغيرت حياته بعدما استعان بالقوى الخفية للجن، ليعود لرشده ويتحول إلى محارب لهم في أحداث تتنوع بن الخيال والحقيقة.

