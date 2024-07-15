رامي صبري يكشف عن أسماء أغنيات ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده" الذي يطلقه عبر جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة.



ونشر رامي برومو الألبوم الجديد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع صوتية من الأغنيات الجديدة والتي ظهرت مختلفة الألوان الغنائية.



وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي "أنا جامد كده كده، وما بتحصليش كتير، وكداب وكنا معدين، وعلى بالي، وفيها أيه".

تفاصيل ألبوم رامي صبري



واستقر رامي على عدد كبير من الأغنيات داخل الألبوم ستكون مفاجأة لجمهوره على مدار الفترة القادمة من خلال أغنيات مختلفة الألوان الموسيقية وتعاون فيها مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في مصر.

ومن المقرر أن يطلق رامي الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوازي مع إحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكان رامي شوف جمهوره أمس حين كتب منشور كتب فيه "أنا جامد كده كده" مما أثار جدلًا بين الجمهور حول ما يقصده رامي.

آخر عمال رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "ليالينا وحشاني"، والذي يتعاون من خلالها مع المطربة الأوكرانية etolubov، خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev.

وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.