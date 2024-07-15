نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي في العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفانة ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي في العلمين، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، يوم الجمعة 19 يوليو المُقام تحت شعار "العالم علمين".

وينتظر جمهور ماجدة الرومى أنفسهم لسماع باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه والتي تركت صدى كبيرًا لديهم، وكشف القائمون على المهرجان عن تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر.

أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين

وتنوعت حسب الفئات وعدد الأفراد، وقُسمت إلى 9 فئات، حيث الفئة الأولى 150 ألف جنيهًا في الصالات التي تستوعب 8 أفراد، الفئة الثانية 80 ألف جنيه للجلوس في المنضدة المرتفعة وسعتها 6 أفراد.

ماجدة الرومي في مهرجان العلمين

وتعد هذه المرة الأولى التى ستشارك فيها الفنانة ماجدة الرومي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتنضم إلى قائمة من النجوم العرب الذين يشاركوا في المهرجان للمرة الأولى، من بينهم كاظم الساهر، ديانا حداد وسعاد ماسي.

آخر أعمال ماجدة الرومي

وكان آخر أعمال المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي فيديو كليب بعنوان "قمر تاني"، متغزلةً بمحافظة العُلا السعودية، الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام عوض الرومي.

سبب حب ماجدة الرومي للهجة المصرية

سبق، عبرت ماجدة الرومي عن سعادتها لغناءها باللهجة المصرية، في حديث إعلامي سابق لها، قائلة: «أحب الغناء باللهجة المصرية لأنّها لهجة خلقها الله تغني لوحدها، ويوجد بها نعومة وشجن وسلاسة كبيرة».

سبب لقب فراشة لبنان لـ ماجدة الرومي

يشعر الجمهور عند سماع اغاني ماجدة الرومي، ان لهم أجنحة تحلق بهم في السماء، لذا؛ وصفوها بـ«الفراشة» أو «فراشة لبنان»، وهو اللقب الذي تداول مع مقاطع من أغنيتها الشهيرة «كلمات» والسر في ذلك حركاتها الخفيفة ورقصاتها الرقيقة على المسرح، ليطلق عليها الجمهور «فراشة المسرح».

أرباح مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة 2024، قرر تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم أهالي غزة، ضد الاحتلال الاسرائيلي.

شروط حضور حفل ماجدة الرومي

جاءت شروط حضور حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين: ممنوع دخول المأكولات والمشروبات، لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر، ممنوع دخول المسرح بعد غلق البوابات.