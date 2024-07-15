نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية جديدة.. تعرف على أحدث أعمال مي سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة وكتبت: "أغنية جديدة استنونا، كلمات أحمد عيسى، ولحن مدين، وتوزيع أمين نبيل".

أول حفلات مي سليم في السعودية

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة مي سليم لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية، حسب الملصق الدعائي للحفل عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، دون الكشف الموعد المحدد له.

أحدث اغاني مي سليم

وتخوض مي سليم تجربة الديو الغنائي من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "ملناش بديل" مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى نهاية شهر يوليو الجاري.

جوائز مي سليم

حصلت مي سليم علي عدة جوائز منها: أفضل مطربة لعام 2008 عن ألبوم «إحلوت الأيام»، أفضل مطربة وأفضل ألبوم نسائي لعام 2010 عن ألبوم «لينا كلام بعدين»، أفضل مطربة ممثلة لعام 2010 عن فيلم «الديلر» في مهرجان روتردام الدولي، سفيرة التبرع بالدم لعام 2010، أفضل ممثلة شابة لعام 2011 عن مسلسل «مكتوب على الجبين»، أفضل مقدمة لبرنامج ترفيهي عن برنامج «Sisters' soup».

أعمال مي سليم حاليا

سبق، عرض لـ "مي سليم" في السينمات مؤخرا، فيلم "بنقدر ظروفك"، بطوله أحمد الفيشاوى، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

اخر مسلسلات مي سليم

وكان اخر اعمال مي سليم مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

آخر أغاني مي سليم

واخر أغاني مي سليم كانت بعنوان "إحنا كبنات" فى شهر ديسمبر من عام 2022، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، والأغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، وحقق نجاحًا وانتشارًا على العديد من منصات السوشيال ميديا