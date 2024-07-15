نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسلو "CBC": مهرجان العلمين حدث استثنائي مشرف وساهم بتوفير 50 ألف فرصة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقل مراسلو قناة "CBC"، أجواء الفرحة والبهجة من داخل مهرجان العلمين، موضحين أن هذه النسخة الحالية تختلف عن سابقتها من حيث التطوير والتنوع في الأفكار.

قال عمرو موسى مراسل القناة، إن مدينة العلمين تحولت بفضل عزيمة المصريين إلى مدينة الاحلام هذه المدنية، التي تقع على مساحة 50 الف فدان ومن المستهدف أن تشمل وتضم 4 مليون مواطن فهي أنشئت لتكون مدينة مستدامة وليست مدينة موسمية

ونوه بأنها جذبت العديد من الاستمارات على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وأيضًا وفرت أكثر من 50 الف فرصة عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وجذبت رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية.

وتابع: "أننا الآن في مدينة العلمين الجديدة التي تشهد مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار العالم علمين 2024، موضحا أن هذه النسخة الثانية لهذا المهرجان الذي يضم أنشطة وفعاليات مختلفة ومتنوعة.

فيما قال محمد الجباس مراسل "CBC"، أنه لليوم الخامس على التوالي تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، حيث تتوالى الفعاليات والحفلات الغنائية والمسرحيات وتستمر طوال أيام المهرجان.

ولفت إلى أن منطقة نورث سكوير تعد من المراكز الترفيهية والسياحية المتكاملة في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر.

وأشار إلى أنه تم الحديث مع الحضور من السياح، وعبروا عن انبهارهم بما يروه على أرض العلمين الذي يلخص التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، مختتما:" مهرجان العلمين وجهه سياحية مشرفة وحدث استثنائي".

من جهته، قال محمد شاهين مراسل "CBC" إن العلمين أصبحت أرض السحر والجمال، موضحا أن المهرجان يعد اهم المهرجانات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط

وأشار إلى ان المهرجان يشهد العديد من التطورات عن النسخة السابقة من خلال التوسع في القاعات، والتنوع في الأفكار.

وتابع شاهين أن هذا الموسم، وفر ما يقرب من 50 الف فرص عمل للمصريين فقط، من اجل التحضيرات والتجهيزات.

أما محمد زهران مراسل القناة فقال إن مهرجان العلمين هو الحدث الأبرز الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط الذي اصبح محط انظار العالم، لافتا إلى ان الشركة المتحدة، بذلت جهود الفترة الماضية لتسويق المهرجان بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحضارتها.

وأكد أن الاقبال على المهرجان من كل دول العالم، لافتا إلى ان الجميع مرسوم على وجهه البسمة لجمال المدينة وبهجتها.

وأشار إلى أن المهرجان أهميته تكمن في الاستثمار وانعاش حالة الاقتصاد المصري، وصفقة رأس الحكمة خير دليل على ذلك.