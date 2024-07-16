فن ومشاهير

أبرزهم رياض الخولى ومي عز الدين.. نجوم الفن يجتمعون في فرح بتول حداد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم رياض الخولى ومي عز الدين.. نجوم الفن يجتمعون في فرح بتول حداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن بإحدي فنادق القاهرة  حفل زفاف الفنانة بتول الحداد والمنتج مصطفي الغزولى.

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هبة مجدي وياسمين صبرى 

وحرص عدد من الفنانين على التواجد والاحتفال والتهئنة للعروسين وأبرزهم الفنان القدير رياض الخولي والفنان القدير حجاج عبد العظيم  والفنانة مى عز الدين والفنانة هبة مجدي والفنان محمد عز والفنان محمود فارس والفنانة ياسمين صبرى والفنان أحمد التهامى والفنان أمير كرارة والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود عبد المغني والفنان  كريم عفيفى والفنان هيثم شاكر والفنان مصطفي حجاج والفنانة ميرنا جميل وعدد د آخر من الفنانين والفنانات.

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رياض الخولي ومي عز الدين 
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ايمان العاصي 
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حجاج عبد العظيم 

 

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حجاج عبد العظيم 
مريم الجابري

مريم الجابري

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