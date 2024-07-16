نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء مسرحية "الارتيست" تعود من جديد بالموسم الثالث علي مسرح الهناجر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يفتتح مركز الهناجر للفنون عرضه المسرحي "الأرتيست"، ابتداءًا من يوم الاربعاء القادم ١٧ يوليو الجاري ويرفع الستار في تمام الثامنه مساءا.. ويستمر العرض يوميا علي خشبه مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسه الفنان والمخرج شادي سرور

عرض “الأرتيست”

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.تأليف وإخراج محمد زكي

يشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

عرض الأرتيست

الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس.

شارك في التأليف أسماء السيد، ويقوم بدور المخرج المساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، والمخرجان المنفذان هما ياسر أبو العينين وخالد مانشي