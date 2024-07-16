وفاة شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا منذ لحظات الدكتورة عبلة أبو السعود، شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود، وذلك وفقًا لإعلان أحد أقارب الراحلة عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب علي صفحته الشخصية: "خالص عزائى إلى أبناء خالى ياسر البقلى سامر البقلى أنجال الراحل د. محمد مدين البقلى فى وفاة والدتهم دكتورة عبلة أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أابو السعود".

أحدث أعمال صفاء أبو السعود

تستمر النجمة صفاء أبو السعود، في تسجيل الجزء الثالث من المسلسل الاذاعي "يوميات صفصف" بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل بعدما قدمت منه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي 2024، والجزء الثانى بعد شهر رمضان الماضي، ومن المقرر بدأ انطلاق الموسم الثالث فى الأول من يوليو.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود أن السبب وراء تقديمها موسم جديد هو نجاح الموسمين الأول والثاني من قبل، خاصة أن العمل هو دراما اجتماعية عبارة عن مجموعة من أهم العادات والتقاليد الخاصة بالشعب المصري والعربي

مسلسل يوميات صفصف

مسلسل “يوميات صفصف”، يعرض يوميًا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"، بينما يعرض الساعة الرابعة والنصف على الراديو 9090