نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولات أتوبيس الفن تصل بالأطفال إلى متحف جاير أندرسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم أتوبيس الفن الجميل، زيارة ميدانية لمتحف "جاير أندرسون - بيت الكريتليه"، لعدد من أطفال مكتبة 6 أكتوبر بالعجوزة، ضمن أجندة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

جولة تفقدية حول المتحف

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية تعرف خلالها الأطفال على تاريخ المتحف الواقع بواحد من أعرق شوارع القاهرة القديمة وهو شارع وميدان أحمد بن طولون بحي السيدة زينب.

وعبر شروح عبد الله السيد - أمين المتحف، تعرف الأطفال على المتحف المكون من طابقين (بيتين) وهما بيت محمد بن الحاج سالم وبيت السيدة آمنة بنت سالم، والذي سكنته بعدها سيدة من جزيرة كريت، وتم الربط بينهما بممر (قنطرة)، ويشتملان على مجموعة من الآثار الإسلامية النادرة والثمينة التي تنتمي إلى العصرين المملوكي والعثماني.

وعن سبب تسمية المتحف، أوضح أنه يرجع إلى الميجور "أندرسون" الظابط الإنجليزي الذي تقدم خلال تواجده في مصر، بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية بأن يسكن في البيتين مع تأثيثهما على الطراز الإسلامي العربي من خلال عرض مقتنياته الأثرية الإسلامية، بالإضافة إلى المقتنيات التي ترجع إلى العصور المصرية القديمة.

مشاهدة المعمار الإسلامي

كما شهدت الفعاليات جولة لمشاهدة روعة المعمار الإسلامي بالمكان وطرق بناء وتخطيط البيتين بصورة هندسية تحافظ على درجة حرارة المكان رطبة ومنخفضة عن خارجه، بفضل توزيعات فتحات التهوية.

وتفقد الأطفال أيضًا المشربيات والفسقية التي تتوسط قاعة المنزل الرئيسية، بالإضافة إلى الزخارف الإسلامية والعربية، والحرملك المخصص لسيدات المنزل والسلاملك الخاص باستقبال الضيوف من الرجال.

لقاء حواري مع الأطفال

واختتم اليوم بلقاء حواري مع الأطفال تناولت خلاله يمنى حسين، تاريخ مدينة القاهرة التي أنشأها جوهر الصقلي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تلاه ورشة تصميم لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة تدريب سارة علي.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، استمرارا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.