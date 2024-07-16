الخميس.. آيتن عامر تطرح أحدث أغانيها "مثيرة للجدل"

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة آيتن عامر لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "مثيرة للجدل "يوم الخميس المقبل، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



آخر أعمال آيتن عامر في الدراما



يشار أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة آيتن عامر وهو مسلسل بعنوان "تل الراهب" والذي تم عرضه في مارس الماضي لهذا العام الحالي 2024، قدمت من خلاله الفنانة آيتن عامر شخصية "حبيبة" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل تل الراهب



وقد شارك في مسلسل تل الراهب كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنانة آيتن عامر وهم: محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، ميرهيان حسين، مي القاضي، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف طارق بركات، والإخراج لـ عادل الأعصر.