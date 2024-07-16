نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل كاظم الساهر وماجدة الرومي بمهرجان العلمين الدولي بدورته الثانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحيي النجم كاظم الساهر حفله الغنائي في مهرجان العلمين بدورته الثانية يوم الخميس المقبل 18 يوليو، فيما تحيي الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادر عباسى.

وقد تعاون القيصر كاظم الساهر وملاك الطرب ماجدة الرومى فى عملين، حيث قدمت ماجدة الرومى، أغنية "وعدتك" من ألحان كاظم الساهر، وقالت ماجدة عنه من قبل: "أحب كثيرا التعاون معه وأكن له كل الاحترام بفنه وتصرفاته"، كما تعاون الثنائي أيضًا في أغنية "طوق الياسمين" التى غنتها ماجدة الرومى من ألحان كاظم الساهر.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



آخر أعمال ماجدة الرومي



والجدير بالذكر آخر أعمال ماجدة الرومي أغنية قمر تاني، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية قمر تاني

حبيبي الليلة إنساني، إنساني

أنا في بالي، أنا في بالي، أنا في بالي قمر ثاني

حبيبي الليلة إنساني، إنساني

أنا في بالي، أنا في بالي، أنا في بالي قمر ثاني

قمر يطلع في ميعاده ولا يجرحني في بعاده

قمر يطلع في ميعاده ولا يجرحني في بعاده

قمر أجمل من أحزاني، قمر أجمل من أحزاني

حبيبي الليلة إنساني

حبيبي الليلة إنساني، إنساني

أنا في بالي، أنا في بالي، أنا في بالي قمر ثاني

السماء الليلة صحو والنسايم عذبة

وأنا ونخيل العلا والقمر صحبة، والقمر صحبة

السماء الليلة صحو والنسايم عذبة

وأنا ونخيل العلا والقمر صحبة، والقمر صحبة

سوالفنا ظلال ونور على صخر الجبل منثور

سوالفنا ظلال ونور على صخر الجبل منثور

قصص حبٍ مضى وسطور أبكتبها بوجداني

قصص حبٍ مضى وسطور أبكتبها بوجداني

حبيبي الليلة إنساني

حبيبي الليلة إنساني، إنساني

أنا في بالي، أنا في بالي، أنا في بالي قمر ثاني

ياليت الليلة تنساني، تنساني

وتساعدني على النسيان ساعدني على النسيان

وتتركني لقمر ثاني، ثاني

وياليت القمر إنسان، ياليت القمر إنسان

أحس بلهفته وخوفه ويهمس لي وأنا أشوفه

أحس بلهفته وخوفه ويهمس لي وأنا أشوفه

أخبي وجهي في كفوفه، أخبي وجهي في كفوفه

أخبي وجهي في كفوفه، أخبي وجهي في كفوفه

عن الدنيا وأحزاني، عن الدنيا وأحزاني

عن الدنيا وأحزاني

حبيبي الليلة إنساني، إنساني

أنا في بالي، أنا في بالي، أنا في بالي قمر