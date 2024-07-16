نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أسامة عبدالله يقدم وصفة سحرية للشباب المقبل علي الزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أسامة عبدالله في تصريح خاص للفجر الفني، عن عدة نصائح للشباب المقبلين على الزواج، وقال: النصائح للشباب كتير ومهمة وللاسف هناك انقطاع لتواصل الخبرات والنصائح نتيجة للانهماك أو الانشغال الزائد بالحياة مع الأجيال السابقة أو لفقدان اساليب التواصل بين الأجيال لكن أعتقد أن أهم النصائح ابحث أو ابحثي عن الجمال الداخلي ووعي وأسلوب الشخصية بداية لأن هذه الصفات هي التي ستبقى وتكون سندا في الحياة.

أحدث أعمال أسامة عبدالله

ومن جانبه، لفت الفنان أسامة عبد الله الأنظار إليه بشخصية كامل في مسلسل الوصفة السحرية، وهو رجل أعمال يعيش في “الكومباوند” الذي يجمع أبطال المسلسل وهو كثير الحديث ولكن لا يعلم أحد الكثير عن تفاصيل حياته، مسلسل الوصفة السحرية الذي احتل المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على watch it.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية، يشارك في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم: إسلام جمال، وشيري عادل، وعمر الشناوي، وعماد رشاد، وهيدي كرم، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

تدور أحداث الوصفة السحرية، في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج» فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

اخر اعمال أسامة عبدالله

وكان اخر اعمال أسامة عبدالله هو مشاركته في موسم رمضان 2024 ليقدم دور الرجل الخفي في مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، وتدور أحداثه بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد وتحديدا عصر الأسرات المصرية القديمة، ويتبين ذلك من خلال مغامرات طفل يسمى يحيى وشقيقته كنوز، اللذان يتعرفان على حياة الملوك العظام الذين عاشوا في مصر القديمة، فريق العمل مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب، حيث يقوم الطفل إياد يحيى بدور يحيى، بينما تقوم بثينة هاني بدور كنوز، ويشارك النجم عصام السقا في دور أستاذ عصام.

وايضا شارك في مسلسل الضاحك الباكي، الذي دارات أحداثه حول قصة حياة الفنان القدير الراحل نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والإجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها خاصة ثورة ١٩١٩، والحربين العالميتين الأولي والثانية، ودرستور ١٩٢٣، والإحتلال الإنجليزي لمصر، مسلسل البحث عن علا والتي تشارك في بطولته الفنانة هند صبري من تأليف مها الوزير وإخراج هادي الباجوري.