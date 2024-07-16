أحمد جودة - القاهرة - مي سليم تشوق جمهورها لأحدث أغانيها: "إستنونا"

تستعد الفنانة مي سليم في هذه الآونة لطرح أحدث أغانيها وهى أغنية بعنوان "إستنونا" ومن المفترض طرحها على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الفترة المقبلة

ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل.

الفنانة مي سليم



تفاصيل أغنية إستنونا



إلى جانبه روجت الفنانة مي سليم لأغنية إستنونا ونشرت التفاصيل، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

حيث نشرت صورة لها مع فريق عمل الأغنية داخل إستيديو التصوير، وعلقت من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"أغنية جديدة استنونا، كلمات أحمد عيسى، ولحن مدين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج كانستديوز".

منشور الفنانة مي سليم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام



آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما لهذا العام الحالي 2024، وقد حقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم وضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، مي سليم، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، حنان يوسف، وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال الفنانة مي سليم الغنائية

أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحتها الفنانة مي سليم، فـ هى أغنية بعنوان "إحنا كبنات" والتي طرحتها فى شهر ديسمبر من عام 2022، وكانت الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وحققت الأغنية نجاحًا ورواجًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على العديد من منصات التواصل الإجتماعي.