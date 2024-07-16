نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يروج لحفله في مهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، وذلك على مسرح ارينا، يوم 18 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.





وروج "الساهر" للحفل، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشره البوستر الرسمي للحفل، معلقا عليه قائلا: "بشرى سارة لمحبي قيصر الأغنية في الساحل الشمالي، مهرجان العلمين الجديدة سيكون المحطة القادمة في جولةالقيصر العالمية بين الأمس واليوم، حفلة مميزة عامرة بالقديم الخالد من أغاني كاظم الساهر وجديده المتألق من أحدث ألبوماته مع الحب،اقترب الموعد كثيرًا فسارعوا بحجز مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان".





النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة





والجدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى، يوم 11 يوليو الجاري وتستمرحتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد منالحفلات الغنائية، وحقق حفل الكينج محمد منير والمطربة دينا الوديدي، وفرقة رقص فلسطينية، نجاحًا كبيرًا ضمن فعاليات الأسبوع الأولمن المهرجان،وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور.





آخر أعمال كاظم الساهر





ويذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر الغنائية، هوألبومه “مع الحب”، والتي جاءت بعنوان الأغنية يا وفية، وألبوم يتضمن 13 أغنيةجميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك،أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته كتابالحب.