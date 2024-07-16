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أحمد جودة - القاهرة - رضا البحراوي يطرح فيديو كليب جديد بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي

يستعد الفنان رضا البحراوي لطرح أحدث أغانيه وهى أغنية بعنوان "لو جاي في سيط" ومن المقرر عرضها في نهاية هذا الإسبوع الجاري على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وطرحت الصفحة الرسمية للمنتج محمد السبكي المسئولة عن أغنية رضا البحراوي البرومو الرسمي الخاص بأغنية لو جاي في صيت، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل الأغنية.

تفاصيل أغنية لو جاي في سيط

أغنية لو جاي في سيط من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، توزيع أشرف البرنس، وتم تصوير الفيديو كليب بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي حتى الراقصين يقدمون وصلة من الرقص الشرقي بتقنية الماء الإصطناعي الـ AI.



آخر أعمال الفنان رضا البحراوي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان رضا البحراوي، هي أغنية بعنوان "على الدوغري ومن الآخر" والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها في مطلع هذا الشهر الجاري، ولاقت رواجًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على جميع المنصات.

الفنان رضا البحراوي



كلمات أغنية على الدوغري ومن الآخر

وتقول كلمات الأغنية:

يا ليل يا ليل يا عين

يا ليل يا ليل يا ليل

انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده

انا الردار اللي بتيجوا عنده وتهدو

هتروحوا فين يا ولاد يومين

وف مين هتتحدوا

ع الدوغري وبرجولة

كلها من البابا مغلوله

ع الدوغري وبرجولة

كلها من البابا مغلوله

حبت عيال جايين في سيت

هيموتوا ويبانوا في الصوره ولا

ده انا طلعت حارق دمك

حتى من غير ما اجي جنبك

ده انا طلعت حارق دمك

انت واللي واقف جنبك

هو انت ليه بتكبر وتخيب

روح شوف حد يعالجك

مالكوش طلب ولا لكو عازه

طول ما انا فيها انتو اجازه

شوفوا لكم شغلانه غير سيرتي

اللي هطوله هيترازه.