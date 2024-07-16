نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأت هنادي مهنا أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هنادي مهنا على تهنئة الفنان أحمد السعدني، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هنادي عبر خاصية "الاستوري" ،مجموعة من الصور التي جمعتها بـ أحمد السعدني، وأرفقت بهم تعليقا:" كل سنة وأنت طيب يا أخي.. العديد من الذكريات والهزار".

آخر أعمال هنادي مهنا



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.



أبطال وصناع مسلسل "عتبات البهجة"



وشارك في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، هنادي مهنا، خالد شباط، وصفاء الطوخي، وسماء إبراهيم، ومستوحاة أحداثه مع رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تلفزيونية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.



أحداث مسلسل "عتبات البهجة"



وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.