تامر حسني يروج لحفله في مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على الترويج لحفله الجديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين" وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل.

تامر حسني



منشور الفنان تامر حسني عبر إنستجرام

ونشر الفنان تامر حسني البوستر الرسمي الدعائي لحفله في مهرجان العلمين والذي مقرر اقامته في يوم الجمعة الموافق يوم 26 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وعلق تامر حسني من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة".

وتابع:

"استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".

منشور الفنان تامر حسني عبر إنستجرام



تفاصيل مهرجان العلمين

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

آخر أعمال تامر حسني في السينما

من ناحية أخرى يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال الفنان تامر حسني في الغناء

أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني، فـ هى أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب.



كلمات أغنية جامدين جامدين

وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك

هاته من ايديه

قوله في ناس فرحانه

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

احنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط

بنستغلها

والسكة اللي بتزعل

نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوه مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوه بينا مكمله

والسهره جامده معانا ولسه مبيته

واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده

عدي وفوت وكبر وانسى ومتقفش

فك الزعل علشان بقى وشك ميكرمش

هنعيش الدنيا مره ياعم فكها