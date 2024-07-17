نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يتعاون مع الملحن تيام علي في أغنيته الجديدة "اثبتلي حبك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الملحن تيام علي عن تقديمه لأغنية دراميه مع الفنان حسام حبيب تحمل اسم "اثبتلي حبك"، كان من المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة الماضية لكن تم تأجيلها.

وأشار تيام في بيان صحفي، أن الأغنية تم تسجيلها منذ نحو عام وكان من المقرر أن يتم طرحها منذ أيام قليلة، لكن نظرًا للظروف التي مر بها حبيب خلال الأونة الأخيرة تم تأجيل طرحها بعدما كان من المقرر لها أن تكون ضمن الأغاني التي يطرحها بموسم الصيف الجاري.

تفاصيل أحدث أغاني حسام حبيب الجديدة

واستكمل تيام قائلًا: "الأغنية بها الكثير من المشاعر التي تتلائم مع طريقه حسام المحبوبة من قبل جمهوره، وهي أغنية دراميه قام بتوزيعها النابلسي وكتب كلماتها ادهم معتز، والأغنية تم تقفيلها باحد الاستديوهات الخاصه وأصبحت جاهزة للطرح منذ نحو ٣ شهور".

موعد طرح أغنية اثبتلي حبك

وعن موعد طرحها قال تيام:"لا أعلم موعد طرح الاغنيه في الوقت الحالي بشكل مؤكد، لكنها من أوائل الاغاني التي سيتم طرحها من قبل حبيب، وأتمنى أن تنال إعجاب محبيه".

أبرز أعمال الملحن تيام علي

وقدم الملحن تيام علي العديد من الاغاني الناجحه الذي تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء في عالمنا العربي حيث تعاون مع المطرب فريد في أغنية "لو جاي في رجوع"، ورامي صبري في "انتي جنان"، و "بعده فارق" مع رامي جمال، و"هنتقابل" و"مرجعليش" مع مسلم، و"مجاش منك" مع أحمد باتشان، بالاضافة إلى تعاونه مع جامدين جامدين مع النجم تامر حسني.