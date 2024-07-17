نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة حسين رياض.. تعرف على أبرز إفيهاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء 17 يوليو ذكرى وفاة الفنان الراحل حسين رياض، والذي اشتهر بدور الأب الحنون خلال الزمن الجميل، وتميز بالذكاء والإصرار والمصداقية وحب الجمهور له، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة حسين رياض



ولد في السيدة زينب يوم 13 يناير 1897 من أب مصري وأم سورية، بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي،

فعمل في أول مسرحية في حياته وهي "خلي بالك من إمياى" وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف، وحتى لا تعرفه أسرته غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض وظل يعمل لعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي.



أبرز الأعمال الفنية لـ حسين رياض

حسين رياض هو واحد من أبرز الفنانين المصريين حيث شارك في أكثر من 300 فيلم و200 مسرحية و100 عمل إذاعي وتليفزيوني.

ونجح في كثير من الأعمال السينمائية أبرزها بابا أمين الذى قام بدور أب لسبع بنات يحاول تزويجهن والتخلص من مشاكلهن والسبع بنات الذى جسد دور أب متسلط يحكم بقبضة من حديد على بناته السبع ويمنعهن من الزواج، والأرض الطيبة والزوج المتشرد

أشهر إفيهات حسين رياض



كما أشتهر الفنان الراحل حسين رياض، بالكثير من الجمل الخالدة في الأذهان حتى وقتنا هذا، والتي منها "أنت اللي هتغني يا منعم" "انتي فين يا جهاد"، التي قالها بفيلم وا إسلاماه.

وفاة حسين رياض

توفي الراحل حسين رياض في 17 يوليو 1965 على خشبة المسرح أثناء تقديم مسرحية "العشرة الطيبة" مع الفنانة فاتن حمامة.