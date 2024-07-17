نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، وذلك ضمن الفعاليات الفنية للدورة الثانية من مهرجان العلمين، والمقام خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس،



ومن المنتظر أن يشهد الحفل، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، من ضيوف المهرجان، كما يقدم الهضبة خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

وأعلن الموقع الرسمي لشركة تذكرتي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب والتى قسمت لعدة فئات كالأتي:الأولى بـ600 جنيهًا، والثانية بـ900 جنيهًا، وطاولة لـ6 أفراد 60 ألف جنيه وطاولة لـ8 أفراد بـ120 ألف جنيهًا.

آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية الطعامة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية الطعامة

وتقول كلمات الأغنية: “روحي ليك أنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا ما أنا حياتي لاقيتها بتصفصف على حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة أهي عليا عايز أفسر تاني وأوضح ده أنت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة دي أموت أموت أنا في الطعامة ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط على الخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا أموت أموت أنا في الطعامة ديا”.