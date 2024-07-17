نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العريس دكتور.. خطوبة ابنة محمد هنيدي في حفل عائلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد هنيدى بخطوبة ابنته فريدة على الدكتور حازم فؤاد الدباح، وأقيمت الخطوبة فى حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بمنزل هنيدي.

إطلالة فريدة هنيدي في حفل خطوبتها

واطلت ابنة هنيدي في حفل خطوبتها بفستان بسيط باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها، مكياج ناعم وأحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

خطوبة ابنه محمد هنيدي

وأظهرت صور خطوبة ابنه محمد هنيدي كشفهم عن الدبل، وانتشرت صور الخطوبة وانهالت التعاليقات الإيجابية على حفل الخطوبة قائلين: "مبروك يا أبو العروسة ياما فرحنا.. ربنا يسعدهم".

نبذة عن ابنة محمد هنيدي

تبلغ فريدة هنيدي من العمر 22 عاما، تخرجت في الثانوية العامة عام 2020 واحتفل بها والدها، تدرس في الجامعة الأمريكية، شاركت والدها في إنتاج فيلم نبيل الجميل.

فارق العمر بين فريدة هنيدي وخطيبها

ويكبر حازم فؤاد الدباح خطيبته فريدة محمد هنيدي بفارق عمر ثمان سنوات تقريبا، فهو في العقد الثالث من عمره، بينما يبلغ عمر فريدة محمد هنيدي 20 سنة، وقد وأقيمت الخطوبة فى حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بمنزل هنيدي.

من هو حازم فؤاد الدباح خطيب فريدة محمد هنيدي؟

الدكتور حازم فؤاد الدباح، ليس من الوسط الفني، ويعمل طبيبًا، هو مصري الجنسية في العقد الثالث من عمره، برجه الفلكي هو برج الدلو، أقيم حفل خطوبتهما في 17 يوليو 2024، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

عائلة هنيدي

وكان هنيدي تزوج عبير الأسعد، العام 1999، وأنجبا ابنتين وابنًا، وهم: فاطمة، وفريدة وأحمد، وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كفنان، إلا أن هنيدي يحافظ على حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام والجمهور.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ويذكر ان أحدث أعمال محمد هنيدي هو فيلم "الإسترلينى"، حيث يقوم المخرج حسين المنباوى حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، استعدادًا للانطلاق في تصوير الفيلم في الفترة المقبلة بعد استكمال التفاصيل وتعاقد الفريق الفني والممثلين، وايضا ينتظر عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"، الذي يشارك فيه النجمة منى زكي، من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، يشارك في بطولته أيضًا الفنانة لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول.