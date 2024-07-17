ديه كانت وصيته.. كريم سامى مغاورى يكشف عن وصية تامر ضيائى

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم سامى مغاورى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إحدي وصايا الفنان القدير الراحل تامر ضيائى الذي وافته المنية منذ قليل قائلًا " ادعوله ديه كانت وصيته

الله يرحمك ياتامر ويسكنك فسيح جناته

إنا لله وإنا اليه راجعون"

تامر ضيائى

آخر أعمال كريم سامى مغاورى

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان كريم سامى مغاوري مسلسل “ البيت بيتي ٢” وحقق نجاحًا ساحقًا عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل “ البيت بيتي ٢ ”

شارك في بطولة مسلسل “ البيت بيتي ٢” الفنان مصطفي خاطر والفنان كريم محمود عبد العزيز و الفنان القدير سامي مغاوري والفنانة ميرنا جميل والفنان كريم سامي مغاورى والفنان القدير أحمد بدير وعدد آخر من الفنانين والفنانات.