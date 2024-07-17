نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. هند صبري وأسرة مسلسل مفترق طرق ينعيان السيناريست شريف بدر الدين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة هند صبري وأسرة مفترق طرق، السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 45 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته، حيث كان رحيله صدمة ومفاجأه كبيره في قلوب كل محبيه.

شريف بدر الدين

و كتبت الفنانة هند صبري، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق ينعون كاتب العمل السيناريست شريف بدر الدين إنا الله وإنا إليه راجعون”.

و تابعت: "نعت أسرة وصناع مسلسل مفترق طرق كاتب العمل السيناريست شريف بدر الدين الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة".



شريف بدر الدين

السيناريست الراحل، من مواليد يناير 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما عام 2006.

وشارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، والسيت كوم، مثل "تامر وشوقية"، و"العيادة"، و"الباب في الباب"، و"بسنت ودياسطي" و"لسه بدري"، و"هبة رجل الغراب"، و"طلعت روحي"، و"شبر مية"، وكان آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق".

آخر أعمال السيناريست شريف بدر الدين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال شريف بدر الدين، هو مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، جودي مسعود، يوسف الكدواني، مؤمن نور، نهى عابدين، ليلى عز العرب، أحمد كشك، سامي مغاوري، عمرو صالح، سليم هاني، وغيرهم من الفنانين.