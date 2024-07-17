نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا كروزن تشارك في مهرجان جرش 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك المطربة ديانا كرزون في جرش 2024، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "ويستمر الوعد".

تفاصيل حفل ديانا كرزون

وستظهر ديانا كرزون مرتين، أولهما في حفل الافتتاح الرسمي بقصيدة وطنية تحمل اسم "موطن عبد الله" من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي وألحان وتوزيع الفنان الدكتور الاردني ايمن عبدالله.

والاطلالة الثانية لديانا كرزون صوت العرب ستكون بمرافقة الفنان علي الديك والفنانة غرايس الريس على المسرح الشمالي في المدينة الاثرية.

وأكدت ديانا كرزون أكدت على أن ثيم مهرجان جرش في دورته الـ 38 كانت الدافع الأكبر لمشاركتها مؤكدة أن تعظيم المنجز الوطني والاحتفال به مع الجمهور الأردني، إلى جانب تأكيد التضامن ودعم الثبات الفلسطيني هي واجب على الفنان ان يقوم بدوره فيها وبكل ما اوتي من صوت وفن وحس.

وأعربت ديانا كرزون عن اعجابها بتميز برامج المهرجان في دورته المقبلة بكل ما حمل من تنوع فكري وفني وموسيقي لا يختلف عليه الجمهور.

آخر حفلات ديانا كرزون

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون قد غنت أمام الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله في الحفل الرئيس الذي اقيم مؤخرا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية إلى جانب مشاركتها في العديد من المهرجانات عربيًا.

نبذة عن مهرجان جرش

مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنويًا في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن. تأسس سنة 1981.

يقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين. ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

بدأ المهرجان متواضعًا، وقامت جامعة اليرموك برعايته. ثم تطور إلى مهرجان رسمي ترعاه وزارة الثقافة.

كان المهرجان يعقد في جرش، في يوليو من كل عام، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية. ويمتاز المهرجان بالعروض الفولكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب، كما يقام على هامشه معرضًا لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.