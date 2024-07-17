نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. لهذا السبب تامر ضيائي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان تامر ضيائي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، الذي اوفته المنيه صباح اليوم على بوابة مستشفى السرطان في التجمع حيث تبين أنه تعرض لهبوط حاد وتوفى على البوابة بعد مشاجرة مع فرد الأمن.

خبر وفاة تامر ضيائي

توفى تامر ضيائى منذ سويعات حيث أعلن الخبر الفنان محمد علي رزق على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله.. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

سبب وفاة تامر ضيائي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأمن الإداري لمستشفى سرطان في التجمع أفاد بوفاة الفنان تامر ضيائي على بوابة المستشفى، حيث كان يصطحب زوجته لتلقي جرعة كيماوي في المستشفى وطلب الدخول إلا أن فرد الأمن رفض واخبره بوجود مرور وقام بالتشاجر معه فصفعه الفنان على وجهه ورد له فرد الأمن الصفعة وتركه وغادر، أثناء خروج الفنان سقط على البوابة الخاصة بالمستشفى متوفيا وتم اصطحاب الشهود وفرد الأمن للنيابة للاستماع لشهادتهم

وصية تامر ضيائي

وسبق، قرر تامر ضيائى كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت، الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".

اخر اعمال تامر ضيائى

وكان اخر اعمال تامر ضيائى هو مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.