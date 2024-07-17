نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بقيت جبروت" لـ مروة نصر تتصدر قائمه الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت المطربة مروه نصر قائمه الاكثر بحثا علي محركات البحث عالفيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي ب أحدث اغنيتها "بقيت جبروت" وذلك بعد طرحها بالمنصات والتطبيقات الموسيقية.

نجاح أغنية بقيت جبروت

كما قد حققت الأغنية أكثر من ٥٠٠ ألف مشاهدة بعد ٥ أيام من طرحها نتيجه تفاعل رواد التواصل الاجتماعي ومحبيها.

تفاصيل الأغنية الجديدة



"بقيت جبروت" من كلمات أحمد راشد وألحان سامر ابوطالب ومونتاج محمود صبري وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي زوووم وقد ظهر الفيديو بطريقه مبهره في صورة قصه مصوره مستخدمين تقنيه ال" Ai" الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر ذلك الاغنيه تمهيدا لطرح ألبوم "حلوه السهرة" الذي من المقرر طرحه خلال صيف ٢٠٢٤ والذي يشارك به عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي كما تستعد أيضا لاحياء العديد من الحفلات الغنائية التي تشارك بها ضمن موسم صيف ٢٠٢٤.