نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسابقة المستشار تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استعداده لعمل جائزة سنوية للرواية السينمائية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب منشورًا قال فيه:"‏قررت نعمل في GeA ‏ ‏جائزة سنوية للرواية السينمائية بما يتلاءم مع نشاطنا وأيضًا جائزة لأفضل سيناريو وسيتم إنتاج الرواية والسيناريو في المسابقتين ‏سنحدد الشروط والتفاصيل قريبا كونوا على الموعد ستكون الجائزة الأضخم في المنطقة وفرصة للشباب العربي لإظهار جيل جديد من المبدعين، شعارنا ندعم الإبداع أينما كان".



وفي سياق آخر كشف المستشار تركي آل الشيخ عن إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» حيث حقق أرقام قياسية في شباك الإيرادات، وتربع على المركز الأول، ونشر صورة للإيرادات حول العالم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي اتضح أن العمل حقق ما يقترب من 20 مليون دولار ما يقارب من مليار جنيه في أقل من شهر.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.