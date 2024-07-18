نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد امتحانات الثانوية.. محمد رمضان يفجر مفاجاة في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع إنستجرام، لحفله الجديد في الساحل الشمالي، وكتب: بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة نقدر نقول الصيف بدأ، وبالمناسبة دي مستنيكم يوم الجمعة 2 اغسطس في اقوى حفلة في الساحل الشمالي ثقة في الله، جولف بورتو مارينا سوف تستقبل أول مليونية بشرية، ثقة في الله نجاح.

صفعة محمد رمضان في الساحل الشمالي

سبق، احتل الفنان محمد رمضان التريند، خلال الايام القليلة الماضية، بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يتشاجر مع شاب في الساحل الشمالي، ظهر رمضان في الفيديو وهو يمسك بشاب يدعى كريم شلبى، ووفقًا للشهود، تفاجأ الجميع برد فعل رمضان الذي صفع الشاب على وجهه. ولم يتردد الشاب في الرد على الفور بصفع رمضان، مما أدى إلى تدخل المحيطين لفض الاشتباك.

محمد رمضان يستعرض موهبته في كرة القدم

وايضا نشر محمد رمضان عبر حسابه علي "إنستغرام" مقطعًا مصوّرًا بدا فيه داخل منزله في الساحل الشمالي وهو يستعرض مهاراته في لعب كرة القدم، وظهر على حافة حوض السباحة وهو يداعب الكرة باحترافية على أنغام أغنيته الأخيرة "مفيش كده" ليقفز بعدها مع ابنيه في المياه.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل آخر جديد يوم 17 أغسطس المقبل في لبنان، ويرتبط رمضان حاليًا بتصوير فيلمه الجديد أسد والذي يتناول فترة ثورة العبيد، ويدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويجسد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو، وعُرض في السينمات بأغسطس من العام الماضي 2023، وشارك في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، إيمي إسلام، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.